Muzaffarnagar News: वेयर हाउस में ट्रक से कुचल कर किशोर की मौत

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शनिवार को कुछ ट्रक ट्रेन में आए चावल को लेकर गोदाम में ले जा रहे थे। वहां एक ट्रक से चावल उतर रहा था। उसके पास तलहेड़ी बुजुर्ग देवबंद निवासी शफाकत खड़ा था। पीछे से तेजगति से चावल लेकर आ रहे ट्रक ने उसे कुचल दिया। घायल का पिता भी ट्रक से चावल उतार रहा था। किशोर भी अपने पिता के साथ ट्रक पर ही रहता था।सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। वहां से डॉक्टरों ने उसे मेरठ मेडिकल रेफर कर दिया। वहां इलाज के समय उसकी मौत हो गई है। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है।विवेचक थाना प्रभारी मोहित सहरावत का कहना है कि दोनों पक्षों में समझौता हो रहा है। अभी कोई तहरीर नहीं आई है।