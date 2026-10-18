Muzaffarnagar News: यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त किया

विज्ञापन

मीरापुर। क्षेत्र के गांव भूम्मा निवासी शिवांशु गुर्जर ने मिस्टर यूपी बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त कर गांव का नाम रोशन किया है। रामपुर में मिस्टर यूपी बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में गांव भूम्मा निवासी शिवांशु गुर्जर ने 75 से 80 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिभाग किया। इस वर्ग में कुल आठ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनके बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। शिवांशु ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को कड़ी टक्कर दी और दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने पर आयोजकों की ओर से शिवांशु गुर्जर को 21 हजार रुपये की नकद पुरस्कार राशि, मेडल, ट्रॉफी और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में सफलता हासिल करने के बाद गांव पहुंचने पर शिवांशु गुर्जर का भव्य स्वागत किया गया। संवाद