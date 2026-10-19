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Muzaffarnagar News: कॉमनवेल्थ महिला कबड्डी के लिए टीम इंडिया में चुनी गईं अनु

Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:49 AM IST
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Anu selected in Team India for Commonwealth Women's Kabaddi
भारतीय कबड्डी टीम में चयनित खिलाड़ी अनु कुमारी ।फोटो स्रोत परिजन ।
शाहपुर(मुजफ्फरनगर)। क्षेत्र के गांव काकड़ा की अंतरराष्ट्रीय महिला कबड्डी खिलाड़ी अनु कुमारी का चयन भारतीय महिला कबड्डी टीम के लिए किया गया है । चयनित खिलाड़ी टीम में शामिल अन्य खिलाड़ियों के साथ गुजरात में आयोजित होने वाली महिला कॉमनवेल्थ कबड्डी चैंपियनशिप में प्रतिभाग करेगी ।
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गांव रसूलपुर जाटान निवासी किसान कबड्डी क्लब के कोच सुनील कुमार ने बताया कि अनु कुमारी अहमदाबाद में 23 से 29 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली कॉमनवेल्थ महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए भारतीय महिला कबड्डी टीम में किया गया है ।
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कोच ने बताया कि चयनित महिला कबड्डी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर एक स्वर्ण पदक हासिल कर चुकी है । इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर चार स्वर्ण , दो रजत व एक कांस्य पदक हासिल कर चुकी है ।
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महिला कबड्डी खिलाड़ी का भारतीय कबड्डी टीम में चयन होने पर खिलाड़ी के पिता नीरज कुमार , माता शशि देवी , बहन राखी व भाई शिवा व अंशुमन ने खुशी जताते हुए आशा व्यक्त की है कि कबड्डी खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना दमदार प्रदर्शन कर देश को स्वर्ण पदक दिलाने में अपनी भूमिका निभाएगी। इसके अलावा कबड्डी कोच महिपाल सिंह , नरेश पाल सिंह , पुष्पेंद्र कुमार , नरेंद्र रघुवंशी , राहुल कुमार व संजीव बालियान मौजूद रहे।
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