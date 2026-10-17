फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   SD Inter College in Mirapur gets a sports ground

Muzaffarnagar News: मीरापुर के एसडी इंटर कॉलेज को मिला क्रीड़ा स्थल

Sat, 17 Oct 2026 11:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
SD Inter College in Mirapur gets a sports ground
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मीरापुर। श्री रामलीला समिति ने सनातन धर्म इंटर कॉलेज को अपना मैदान क्रीड़ा स्थल के रूप में 15 वर्ष की लीज पर दिया है। इस पहल से विद्यालय के विद्यार्थियों को खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी और क्षेत्र में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।
कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष युवा चौधरी दिगंबर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक एडवोकेट सिद्धार्थ राजवंशी एवं प्रधानाचार्य डॉ. विकास कुमार ने मुख्य अतिथि तथा रामलीला समिति के अध्यक्ष दीपक गोयल, सचिव रोहित माहेश्वरी और कोषाध्यक्ष अनिरुद्ध गोयल सहित अन्य सदस्यों को स्मृति चिह्न एवं अंगवस्त्र भेंटकर सम्मानित किया।
विज्ञापन

चौधरी दिगंबर सिंह ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाते हैं। मैदान उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अपनी खेल प्रतिभा निखारने का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

इस अवसर पर गौरव भटनागर, वेदप्रकाश आर्य, अनिरुद्ध शारदा, विवेक भाटी, सुनील कुमार, दर्शन लाल वर्मा, आशीष शर्मा, धर्मवीर, अंकुर पहलवान, कुलदीप कुमार मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed