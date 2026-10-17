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Muzaffarnagar News: पीडीए जनपंचायत में उठाई शहर की जनसमस्याएं

Sat, 17 Oct 2026 11:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:40 PM IST
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Civic issues of the city raised at the PDA Jan Panchayat
मुजफ्फरनगर। सपा ने सुभाष नगर में पीडीए जनपंचायत का आयोजन किया, जिसमें बदहाल सड़कों, नालियों और स्ट्रीट लाइटों जैसी मूलभूत समस्याओं को उठाया गया। इस दौरान गुलनाज परवीन को सपा महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। पूर्व विधान परिषद प्रत्याशी गौरव जैन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों से सवाल कीजिए कि आपके मोहल्ले की सड़कें आज तक क्यों नहीं बनीं। साजिद हसन ने सुभाष नगर की दयनीय हालत के लिए जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदार ठहराया। समाजवादी महिला सभा की जिलाध्यक्ष पूजा अम्बेडकर ने कहा कि महिला शक्ति को साथ लेकर क्षेत्र के विकास और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद नियाज, अब्दुल मुत्तलिब, डॉ. इसरार, मोहम्मद उमर और शाहमीर सालार मौजूद रहे। ब्यूरो
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