Muzaffarnagar News: नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी, 22 अक्तूबर तक मौका

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मुजफ्फरनगर। जवाहर नवोदय विद्यालय बघरा में सत्र 2027-28 के तहत कक्षा नौ और 11 में प्रवेश के लिए आवेदन करने से वंचित रहे विद्यार्थियों को एक ओर मौका दिया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 22 अक्तूबर कर दी गई है। विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं।प्रधानाचार्य आर के कटारिया ने बताया कि समिति ने 31 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। अब अंतिम तिथि बढ़ने से उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश अभी तक पंजीकरण नहीं करा सके हैं। कक्षा नौ में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थी https://cbseitms.nic.in/2026/nvsix_9 और कक्षा 11 के अभ्यर्थी https://cbseitms.nic.in/2026/nvsxi_11 पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।आवेदन करने के बाद विद्यार्थियों को फार्म में सीमित संशोधन का अवसर भी दिया जाएगा। इसके लिए 23 से 25 अक्तूबर 2026 तक सुधार विंडो खुलेगी। इस दौरान अभ्यर्थी श्रेणी, लिंग, क्षेत्र और दिव्यांगता से संबंधित विवरण में ही बदलाव कर सकेंगे। अन्य जानकारियों में संशोधन की अनुमति नहीं होगी।