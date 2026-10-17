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Muzaffarnagar News: तीन दिन होगी पीईटी, जिले में बनाए 24 केंद्र

Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 11:42 PM IST
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PET to be held over three days; 24 centres set up in the district
संवाद न्यूज एजेंसी
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा (पीईटी) का संशोधित कार्यक्रम जारी होने के बाद जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। परीक्षा के लिए जिले में 24 केंद्र बनाए गए हैं। नए कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 25 और 30 अक्तूबर के साथ एक नवंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा के सफल आयोजन के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।
डीआईओएस हरिकेश यादव ने बताया कि परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक चलेगी। परीक्षा में शिक्षकों की ड्यूटी भी आवंटित कर दी गई है।
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विभाग की ओर से परीक्षा संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सभी केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों और कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी की जाएगी।
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