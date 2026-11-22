राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक डॉ. मोहन भागवत रविवार शाम साढ़े छह बजे दो दिन के प्रवास के लिए शुकतीर्थ पहुंच गए। शुकदेव आश्रम में तीन सदी के युगदृष्टा स्वामी कल्याण देव महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित किए। शिक्षा ऋषि के कार्यों को याद किया।

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शुकदेव आश्रम के मुख्य गेट पर पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद ब्रहमचारी ने संघ प्रमुख को रुद्राक्ष माला और शॉल भेंट किया। श्री शुकदेव संस्कृत विद्यालय के बटुकों और पुरोहितों ने शंखनाद की गूंज के साथ स्वस्तिवाचन किया।इसके बाद संघ प्रमुख ने शुकतीर्थ के जीर्णोद्धारक, शिक्षा ऋषि वीतराग स्वामी कल्याणदेव महाराज के समाधि मंदिर में वेद मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने वीतराग संत की दिव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलित कर आरती की।आरएसएस प्रमुख को पीठाधीश्वर ने बताया कि गुरुदेव ने 129 वर्ष की आयु तक देश के सनातन तीर्थों के विकास में अहम भूमिका निभाई और 300 से अधिक स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा केंद्र आदि समाज हित की संस्थाएं स्थापित की। आचार्य जीसी उप्रेती, आचार्य अरुण, कथा व्यास अचल कृष्ण शास्त्री, आशीष माधव शास्त्री, सुमन कृष्ण शास्त्री ने मंत्र पाठ किया।ट्रस्ट अध्यक्ष डॉ एमएल रंगा, ट्रस्ट महामंत्री केके विज, ट्रस्टी पूर्व न्यायाधीश बीबी सिंह, ट्रस्टी कुलपति डॉ नरेंद्र शर्मा और ट्रस्टी रमेश मलिक और ओमदत्त आर्य ने सर संघचालक को ओम का चित्र भेंट किया। डीएम सुनील कुमार सिंह और एसएसपी सूरज कुमार राय भी पहुंचे।- सुबह 09:00 बजे : शुकदेव आश्रम की यज्ञशाला में पूर्णाहुति- सुबह 09:15 बजे : अक्षय वटवृक्ष की परिक्रमा, शुकदेव मंदिर दर्शन।- सुबह 09:30 बजे : वेदव्यास मंदिर एवं मूर्ति का लोकार्पण।- सुबह 09:45 बजे : डोंगरे भागवत भवन में आगमन, स्वागत।- सुबह 10:00 बजे : भागवत कथा भवन, शिलापट का अनावरण।- सुबह 10:15 बजे : पीठीधीश्वर ओमानंद ब्रहमचारी का संबोधन।- सुबह 10:45 बजे : आरएसएस प्रमुख का संबोधन।- सुबह 11: 15 बजे : स्वामी कल्याण देव अभिनंदन ग्रंथ का विमोचन।- सुबह 11:30 बजे : भोजन, इसके बाद रवानगी।अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख राजकुमार मटाले, क्षेत्र प्रचारक महेंद्र, प्रांत प्रचारक अनिल, सह प्रांत प्रचारक आनंद, प्रौढ़ कार्य प्रमुख प्रेमचंद, सह प्रांत कार्यवाह सेवादास, विभाग संघचालक प्रमोद कुमार, विभाग कार्यवाह बृजेश, विभाग प्रचारक भूपेंद्र, जिला संघ चालक तेजवीर, जिला कार्यवाह संजय, सह जिला कार्यवाह सतीश कुमार, जिला प्रचारक टीकम, खंड कार्यवाह काविश मौजूद रहे।