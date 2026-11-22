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विज्ञापन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत पहली बार रविवार शाम छह बजे भागवत धरा शुकतीर्थ पहुंचेंगे। दो दिन के प्रवास में उनके सभी कार्यक्रम भागवत पीठ श्री शुकदेव आश्रम में रखे गए हैं। पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज से आरएसएस प्रमुख की सनातन धर्म और संस्कृति और संस्कारों से भावी पीढ़ी को जोड़ने पर गहन मंत्रणा होगी।

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कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला के बीच शुकतीर्थ धाम में भागवत की यात्रा सनातन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आश्रम धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वेस्ट यूपी का मुख्य तीर्थ है। देश-विदेश से भागवत कथा सप्ताह को लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष शुकतीर्थ आते हैं।

तीर्थ जीर्णोद्धारक, शिक्षा ऋषि वीतराग स्वामी कल्याणदेव की निष्काम सेवा से करोड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत की भागवत भूमि यात्रा की यात्रा संस्कृति, संस्कार और नई पीढ़ी के भविष्य को लेकर होने वाले मंथन के कारण महत्वपूर्ण है।



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रविवार शाम को आरएसएस प्रमुख सबसे पहले संत विभूति के समाधि मंदिर जाएंगे, जहां पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज के सानिध्य में श्री शुकदेव संस्कृत विद्यालय के बटुकों और पुरोहित शंखनाद और मंत्रोच्चार से स्वागत करेंगे।

मुख्य कार्यक्रम 23 नवंबर को रहेंगे। सनातन संस्कृति के इतिहास से जुड़े इस तीर्थ के दर्शन की इच्छा ने आरएसएस प्रमुख का कार्यक्रम तय करने में अहम भूमिका निभाई है। अपनी दो दिवसीय यात्रा में सरसंघचालक की पीठाधीश्वर स्वामी ओमानंद महाराज से सनातन संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण पर मंत्रणा होगी। तीर्थ के मुख्य साधु और महात्मा भी डोंगरे कथा भवन में उपस्थित रहेंगे।



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शुकतीर्थ में बढ़ाई गई सुरक्षा... अभ्यास किया

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा के लिए दिल्ली से आई इंटेलिजेंस की विशेष टीम ने शुकदेव आश्रम के कोने-कोने की बारीकी से जांच-पड़ताल की। बम निरोधक दस्ते डिफ्यूज टीम और डॉग स्क्वायड ने भी आश्रम परिसर में गहन तलाशी अभियान चलाया। सुरक्षा काफिले का पूर्वाभ्यास किया। यह रिहर्सल मुजफ्फरनगर से शुरू होकर भोपा और मोरना होते हुए शुकतीर्थ मार्ग तक की गई, ताकि आवागमन के दौरान यातायात और सुरक्षा व्यवस्था को सुचारु रखा जा सके।



बिना पास के नहीं मिलेगा प्रवेश

आश्रम के ट्रस्टी रमेश मलिक और ओमदत्त आर्य ने बताया कि कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए आईबी और जिला प्रशासन की ओर से विशेष पास जारी किए गए हैं। सुरक्षा कारणों से बिना वैध पास के किसी भी व्यक्ति को आश्रम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।



तीन सदी के युगद्रष्टा के दूसरे संस्करण का विमोचन

मोरना। आरएसएस प्रमुख डॉ मोहन भागवत तीन सदी के युगद्रष्टा अभिनंदन ग्रंथ के द्वितीय संस्करण का विमोचन भी करेंगे। बताते चले कि वीतराग स्वामी कल्याणदेव महाराज के जीवन पर आधारित ग्रंथ के पहले संस्करण का विमोचन वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। संवाद

