ओवैसी सरकार के आदमी, चंद्रशेखर को दूर रहना चाहिए था : टिकैत

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सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के गठन के बाद प्रतिक्रिया में टिकैत ने कहा कि ओवैसी सिर्फ पूर्व सीएम अखिलेश यादव के खिलाफ बयान देते हैं। मुसलमानों को भ्रमित नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव की वर्तमान में सरकार नहीं है, फिर भी ओवैसी उनके खिलाफ बयान देते हैं। सरकार के खिलाफ वह कभी बयानबाजी नहीं करते।टिकैत ने कहा कि यदि चुनाव में बेईमानी हुई तो विपक्ष नहीं, बल्कि सरकार जीतेगी। यह भी दावा किया कि ईमानदारी से चुनाव होने पर विपक्ष की जीत सुनिश्चित है। एसआईआर के संबंध में, टिकैत ने पक्षपात का आरोप लगाया।टिकैत ने कहा कि धान की खरीद में बिचौलिया हटने चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए। वोट पर सबका अधिकार है। कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से कभी वोट नहीं देता। सभी राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की जाएगी। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए।