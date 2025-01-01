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Muzaffarnagar News: जमीन कब्जाने आए हिस्ट्रीशीटर समेत 20 आरोपी गिरफ्तार

Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 12:53 AM IST
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20 accused, including a history-sheeter, arrested for attempting to seize land
मामले को लेकर भोपा थाना के बाहर खडे वाहन। फोटो वीडियो ग्रैब
संवाद न्यूज एजेंसी
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भोपा। शुकतीर्थ और बिजनौर जिले की सीमा के निकट कृषि भूमि विवाद में फिल्मी अंदाज में जमीन कब्जाने का प्रयास किया गया। गाड़ियों के काफिले में भूमि पर कब्जा करने पहुंचे एक हिस्ट्रीशीटर सहित बीस आरोपियों को पुलिस ने अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के समर्थन में भी कुछ लोग थाने पहुंच गए।
रविवार को पुलिस को सूचना मिली थी कि शुकतीर्थ और बिजनौर जिले की सीमा से सटी कृषि भूमि पर कब्जा करने के लिए कारों के काफिले में हथियारबंद लोग आए हैं। कारों और हथियारों को देखकर खादर क्षेत्र में दहशत फैल गई।
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शुकतीर्थ के आकाश चौधरी ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर सभी बीस लोगों को हिरासत में ले लिया। उनके कब्जे से बड़ी संख्या में अवैध शस्त्र बरामद हुए हैं। पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त की है।
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सीओ भोपा राधा रमन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरिद्वार के मंगलौर थाना क्षेत्र के खेड़ा गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर सुरेंद्र शामिल है। इसके अलावा भोपा थाना क्षेत्र के भोकरहेड़ी कस्बे का गौरव भी शामिल है।

सीओ ने बताया कि इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए लोगों से लगातार पूछताछ जारी है।
n शुकतीर्थ के किसान ने पुलिस से की शिकायत : शुकतीर्थ के किसान आकाश ने भी पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उसने गाजियाबाद के गांव निवासी महिला से शुक्रताल-बिजनौर सीमा स्थित भूमि को ठेके पर ले रखा है। आरोप है की शनिवार शाम कुछ लोग उस पर कब्जा करने के उद्देश्य से अवैध शस्त्र के साथ वहां पर आए थे। पीड़ित ने थाने में प्रार्थनापत्र दिया।
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