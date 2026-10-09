मुजफ्फरनगर: पुलिसकर्मियों से हाथापाई, वर्दी फाड़ने और आरोपी को छुड़ाने में आठ गिरफ्तार; ये है पूरा मामला

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शाहपुर क्षेत्र के पलड़ी गांव में चोरी के आरोपी को पकड़कर निजी गाड़ी से लौट रही शामली के थाना आदर्श मंडी थाने की पुलिस पर हमला, वर्दी फाड़ने और हाथापाई के मामले में 12 नामजद और 15 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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बसी कलां चौकी प्रभारी आनंद कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि शामली से चोरी के मामले में वांछित चल रहे गांव पलड़ी निवासी मुजफ्फर को गिरफ्तार करने आदर्श मंडी पुलिस और थाना शाहपुर पुलिस बृहस्पतिवार को गांव पलड़ी में आरोपी के निर्माणाधीन मकान पर पहुंची। वहां मौजूद कुछ लोगों से आरोपी के बारे में जानकारी की।

पुलिस को आरोपी मौके पर ही मौजूद मिला। पुलिस ने आरोपी को जैसे ही हिरासत में लिया तो वहां मौजूद उसके भाई व अन्य परिजनों ने हंगामा कर दिया और पुलिस के साथ गाली-गलौज व हाथापाई करते हुए आरोपी को छुड़ा लिया। पुलिस कर्मियों की वर्दी भी फट गई।



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आरोपी मुजफ्फर के अलावा उसके भाई इरफान, इस्लाम, इनाम, सलमान, आकिब, इकराम, इमरान, राकिब, शाकिर, फिरोज व नदीम और 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि नामजद आरोपी शाकिर, इरफान, इस्लाम, इनाम, सलमान, आकिब, फिरोज और नदीम को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। अन्य आरोपियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।



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