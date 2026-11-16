मुजफ्फरनगर: राष्ट्रपति भवन में तैनात इंस्पेक्टर के बेटे का शव मिला, जन्मदिन मनाने गया था; शरीर पर चोट के निशान

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दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने की बात कहकर रविवार को घर से निकले पेपर मिल में केमिस्ट के पद पर तैनात अश्वनी (32) का शव वहलना बाईपास पर काली नदी ओवरब्रिज के समीप पड़ा हुआ मिला। शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं। परिजनों ने थाना खालापार पहुंचकर उसके दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। पुलिस ने जांच का भरोसा दिया। पोस्टमॉर्टम के बाद शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।

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शहर के बुढ़ाना मोड़ के समीप खांजापुर निवासी नोएडा में तैनात आईटीबीपी में इंस्पेक्टर रामगोपाल के छोटे बेटे आकाश ने बताया कि उसके पिता की ड्यूटी इन दिनों राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में लगी है। उनका एक दिसंबर को रिटायरमेंट है, जिस कारण वह घर पर आए हुए हैं।



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उसके बड़े भाई अश्वनी का रविवार को जन्मदिन था। करीब दो बजे वह घर से दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की बात कहकर निकला था लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा। शाम चार बजे उसने कॉल कर दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने की बात बताई लेकिन उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया।



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रविवार रात भाभी ने कॉल की तो पुलिसकर्मियों ने रिसीव की। वहलना बाईपास पर ओवरब्रिज के समीप अश्वनी के पड़े होने की जानकारी मिली। परिजन पहुंचे और उसे जिला चिकित्सालय पहुंचाया। लेकिन आपातकालीन कक्ष में तैनात चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

