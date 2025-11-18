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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 11 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 11-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:46 AM, 11-Oct-2026

Bijnor News: गेट की जंजीर तोड़कर कलक्ट्रेट में घुसे किसान, किया प्रदर्शन

Farmers broke the gate chain and entered the Collectorate and protested.
Farmers broke the gate chain and entered the Collectorate and protested. और पढ़ें
01:46 AM, 11-Oct-2026

Baghpat News: पंजाब से दिल्ली लेकर जा रहे पटाखों की खेप पकड़ी

crime news और पढ़ें
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01:44 AM, 11-Oct-2026

Baghpat News: नहर से कछुए पकड़कर दिल्ली बेचने जा रहा तस्कर गिरफ्तार

crime news और पढ़ें
01:44 AM, 11-Oct-2026

Bijnor News: धामपुर और शेरकोट थाने में लेखपालों ने काली पट्टी बांध किया प्रदर्शन

Lekhpals tied black bands and protested at Dhampur and Sherkot police stations.
Lekhpals tied black bands and protested at Dhampur and Sherkot police stations. और पढ़ें
01:43 AM, 11-Oct-2026

Baghpat News: अज्ञात वाहन की टक्कर से पेट्रोल पंप के सेल्समैन की मौत

crime news और पढ़ें
01:42 AM, 11-Oct-2026

Baghpat News: सब्जी बेचने वालों ने पूर्व प्रधान पर चाकू से हमला किया

crime news और पढ़ें
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01:40 AM, 11-Oct-2026

Bijnor News: नानी के खाते से निकाल लिए 17 लाख

17 lakh withdrawn from grandmother's account और पढ़ें
01:40 AM, 11-Oct-2026

Baghpat News: दिल्ली जाने से रोकने को 30 लोग नजरबंद, ट्रेनें रद्द होने से यात्री रहे परेशान

train news और पढ़ें
01:40 AM, 11-Oct-2026

Bijnor News: धामपुर में प्रोजेक्टर पर रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू

Ramayan serial started broadcasting on projector in Dhampur और पढ़ें
01:40 AM, 11-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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