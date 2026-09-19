Muzaffarnagar News: भाई को गोली मारने वाला गिरफ्तार
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 11:55 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
पुरकाजी। थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी में दो किसान भाइयों में चल रहे जमीनी विवाद में बड़े भाई के तमंचे से गोली चलाने पर छोटा भाई कान पर गोली लगने से घायल हो गया था। घायल की पत्नी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया है।
थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी में भाकियू अराजनीतिक के पूर्व जिला सचिव धीरज त्यागी का अपने बड़े भाई सतीश त्यागी से जमीनी विवाद चल रहा है।
गत बुधवार को धीरज त्यागी अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान वह कान पर गोली लगने से घायल हो गया था। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने घायल की पत्नी सोनू की तहरीर पर घायल के बड़े भाई सतीश त्यागी के विरुद्ध कातिलाना हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी।
शनिवार को पुलिस ने आरोपी को कमहेड़ा गंग नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद कर आरोपी का चालान कर दिया है। सीओ सदर सुनील कुमार का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है।
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पुरकाजी। थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी में दो किसान भाइयों में चल रहे जमीनी विवाद में बड़े भाई के तमंचे से गोली चलाने पर छोटा भाई कान पर गोली लगने से घायल हो गया था। घायल की पत्नी की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान किया है।
थाना क्षेत्र के गांव खाईखेड़ी में भाकियू अराजनीतिक के पूर्व जिला सचिव धीरज त्यागी का अपने बड़े भाई सतीश त्यागी से जमीनी विवाद चल रहा है।
गत बुधवार को धीरज त्यागी अपने खेत पर काम कर रहा था। इसी दौरान वह कान पर गोली लगने से घायल हो गया था। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस ने घायल की पत्नी सोनू की तहरीर पर घायल के बड़े भाई सतीश त्यागी के विरुद्ध कातिलाना हमले की धारा में प्राथमिकी दर्ज की थी।
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शनिवार को पुलिस ने आरोपी को कमहेड़ा गंग नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद कर आरोपी का चालान कर दिया है। सीओ सदर सुनील कुमार का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसका चालान कर दिया है।
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