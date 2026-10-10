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Muzaffarnagar News: कांवड़ यात्रा के दौरान युवक की मौत के मामले में प्राथमिकी

Sat, 10 Oct 2026 11:50 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 11:50 PM IST
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FIR registered in the case of a youth's death during the Kanwar Yatra.
पुरकाजी। कांवड़ यात्रा के दौरान हुई एक दुर्घटना में एक युवक की मौत के मामले में पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की है। यह दुर्घटना गत 10 अगस्त को हुई थी।सहारनपुर के खुडाना गांव निवासी 30 वर्षीय सुधीर और 25 वर्षीय अश्वनी हरिद्वार से कांवड़ लेकर बाइक से लौट रहे थे। सुबह करीब छह बजे पुरकाजी थाना क्षेत्र के सुवाहेड़ी गांव के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सुधीर की जिला अस्पताल में मौत हो गई थी। मृतक के पिता महीपाल ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। शनिवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर यह प्राथमिकी दर्ज की। एसओ डाॅ. मानवेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, मामले की जांच कराई जाएगी। संवाद
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