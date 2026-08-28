Muzaffarnagar News: एमसीआई से प्रमाणित कराई जाएगी चिकित्सक डॉ. सुभाष मिश्रा की डिग्री

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मुजफ्फरनगर। भोकरहेड़ी निवासी महिला की ऑपरेशन के बाद मौत के मामले में आरोपी चिकित्सक पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू करा दी है। चिकित्सक डॉ. सुभाष मिश्रा पर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस पर रोक के बाद स्वास्थ्य विभाग अब उनकी डिग्री और चिकित्सकीय पंजीकरण की जांच में जुट गया है। विभाग की ओर से एमसीआई लखनऊ कार्यालय को पत्र लिखकर चिकित्सक की डिग्री की जांच कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा भोकरहेड़ी निवासी महिला मुस्कान (25) की रुड़की रोड स्थित इंडियन मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल पर प्रसव के बाद हालत बिगड़ने से बुधवार को मौत हो गई थी। परिवार के लोगों ने चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया था।स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहुंचकर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम को सील करते हुए आरोपी चिकित्सक की प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया था। मामले की जांच कर रहे एसीएमओ डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि चिकित्सक के पास एमबीबीएस डीएनबी की डिग्री बताई गई है।उन्होंने बताया कि ऑपरेशन और दिए गए उपचार के आधार पर चिकित्सक पर लगे लापरवाही के आरोपों की जांच चल रही है। इस बीच चिकित्सक की डिग्री की भी जांच कराई जा रही है।