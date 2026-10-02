Muzaffarnagar News: वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता का संदेश
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:59 PM IST
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पुरकाजी। वन्य जीव प्राणी सप्ताह के अंतर्गत शुक्रवार को एलएस पब्लिक स्कूल कम्हेड़ा में वन्यजीव संरक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों को वन्य जीवों के संरक्षण, जैव विविधता के महत्व व वन्य जीवों एवं मानव के बीच सह-अस्तित्व के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य सुरेश पाल, ग्राम प्रशासक अनिल कुमार , वन दरोगा देवेंद्र कुमार वन, सोहन वीर, प्रदीप कुमार, सावन कुमार, नितिन कुमार, विष्णु कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
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