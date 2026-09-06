Muzaffarnagar News: योग प्रशिक्षकों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर सम्मान
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:55 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:55 PM IST
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मुजफ्फरनगर। भारतीय योग संस्थान के निशुल्क योग साधना केंद्र के कविंद्र बालियान और अंकुर मान को ग्रीन लैंड स्कूल में सम्मानित किया गया। उन्हें प्रदेश स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के लिए यह सम्मान दिया गया।
यह प्रतियोगिता योगासन स्पोर्ट एलाइंस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आईआईटी रुड़की परिसर सहारनपुर में आयोजित हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों ने भाग लिया। ग्रीनलैंड योगा अकादमी के खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर प्रदेश स्तरीय योगा चैंपियनशिप खिताब जीता।
भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने कहा कि यह सम्मान युवाओं में योग के प्रचार-प्रसार और उनके उत्साहवर्धन के लिए है। उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और साधक उपस्थित रहे। ब्यूरो
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यह प्रतियोगिता योगासन स्पोर्ट एलाइंस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आईआईटी रुड़की परिसर सहारनपुर में आयोजित हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों ने भाग लिया। ग्रीनलैंड योगा अकादमी के खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर प्रदेश स्तरीय योगा चैंपियनशिप खिताब जीता।
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भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने कहा कि यह सम्मान युवाओं में योग के प्रचार-प्रसार और उनके उत्साहवर्धन के लिए है। उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और साधक उपस्थित रहे। ब्यूरो
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