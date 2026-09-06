Muzaffarnagar News: योग प्रशिक्षकों को प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने पर सम्मान

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यह प्रतियोगिता योगासन स्पोर्ट एलाइंस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से आईआईटी रुड़की परिसर सहारनपुर में आयोजित हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश के 48 जनपदों ने भाग लिया। ग्रीनलैंड योगा अकादमी के खिलाड़ियों ने चार स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीतकर प्रदेश स्तरीय योगा चैंपियनशिप खिताब जीता।भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान सुरेंद्र पाल सिंह आर्य ने कहा कि यह सम्मान युवाओं में योग के प्रचार-प्रसार और उनके उत्साहवर्धन के लिए है। उन्होंने योग के शारीरिक और मानसिक लाभों पर भी प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई पदाधिकारी और साधक उपस्थित रहे। ब्यूरो