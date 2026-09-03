Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर शिविर सुबह 08 बजे से।

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बैठक

शहर : विकास भवन सभागार में गोसेवा आयोग उपाध्यक्ष की बैठक दोपहर 01:15 बजे से।

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श्रीमद्भागवत कथा

शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।

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वेद प्रचार समारोह

खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।

योग शिविर