Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:43 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:43 AM IST
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योग शिविर
शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर शिविर सुबह 08 बजे से।
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बैठक
शहर : विकास भवन सभागार में गोसेवा आयोग उपाध्यक्ष की बैठक दोपहर 01:15 बजे से।
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श्रीमद्भागवत कथा
शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
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वेद प्रचार समारोह
खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।
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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से नई मंडी योग केंद्र पर शिविर सुबह 08 बजे से।
बैठक
शहर : विकास भवन सभागार में गोसेवा आयोग उपाध्यक्ष की बैठक दोपहर 01:15 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
शहर : रामपुरी स्थित शिव मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
मोरना : शुकतीर्थ स्थित घंटी भवन में श्रीमदभागवत कथा दोपहर 03 बजे से।
वेद प्रचार समारोह
खतौली : आर्य समाज शिवपुरी में वेद प्रचार समारोह सुबह 10 बजे से।