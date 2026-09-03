Muzaffarnagar News: मेज की दराज खुलते ही लिफाफा अंदर...भ्रष्टाचार बाहर

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बुधवार को वायरल हुई डेढ़ मिनट के वीडियो में सिर्फ बीडीओ नजर आ रहे हैं। वह अपने कार्यालय में बैठे हुए फाइलों को पढ़ते हुए कुछ लोगों से मनरेगा पर बातें कर रहे हैं। आवाज अस्पष्ट है लेकिन दराज खोलने के दौरान सुनाई देता है कि यहां रख दो।लिफाफा अंदर गिरते ही वह दराज बंद करने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान वह दूसरे शख्स से कागज लेकर उसका अवलोकन करने लगते है और वीडियो बनाने वाला व्यक्ति कुछ समय तक कैमरे का फोकस बीडीओ व खुली दराज पर रखता है ।लिफाफे की जांच के लिए बनाई टीमसीडीओ कंडारकर कमल किशोर देशभूषण ने बताया कि बीडीओ परशुराम शर्मा को जनपद मुख्यालय से अटैच किया गया है। वायरल वीडियो की जांच के लिए दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। कमेटी में स्वतः रोजगार के उपायुक्त केएन पांडेय को अध्यक्ष और जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया को सदस्य बनाया गया है ।शाहपुर पहुंच गए नए बीडीओ त्यागीशाहपुर। सीडीओ ने अरविंद कुमार त्यागी को शाहपुर का खंड विकास अधिकारी बनाया। देर शाम त्यागी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। कर्मचारियों के साथ खंड विकास क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों एवं संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। इस दौरान गांव विकास अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष हरीशचंद्र, एडीओ पंचायत ओमकुमार, अजय कुमार, धर्मदत्त, प्रिया चौधरी, फिरोज चंद्रा, अरविंद मलिक, पुनीत मलिक, देशपाल मलिक, ललित, रचना व बिट्टू, लोचन मौजूद रहे।