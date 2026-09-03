फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Another swine flu patient detected; the count has reached 11.

Muzaffarnagar News: स्वाइन फ्लू का एक और रोगी मिला, 11 हुई संख्या

Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:51 AM IST
विज्ञापन
Another swine flu patient detected; the count has reached 11.
मुजफ्फरनगर। जनपद में स्वाइन फ्लू धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। बुधवार को एक और मरीज में फ्लू की पुष्टि हो गई। अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। मरीजों का घर पर उपचार चल रहा है।
विज्ञापन

संक्रमण को देखते हुए स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में 20 बेड और ब्लॉक स्तरीय सीएचसी पर दो-दो बेड स्वाइन फ्लू पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।
विज्ञापन

एपिडेमियोलॉजी डॉ. शमशेर आलम ने बताया कि मोरना ब्लॉक में एक व्यक्ति में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। लक्षण के आधार पर मरीजों की जांच कराई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed