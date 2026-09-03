Muzaffarnagar News: स्वाइन फ्लू का एक और रोगी मिला, 11 हुई संख्या

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संक्रमण को देखते हुए स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय में 20 बेड और ब्लॉक स्तरीय सीएचसी पर दो-दो बेड स्वाइन फ्लू पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।एपिडेमियोलॉजी डॉ. शमशेर आलम ने बताया कि मोरना ब्लॉक में एक व्यक्ति में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। सीएमओ डॉ. सुनील तेवतिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। लक्षण के आधार पर मरीजों की जांच कराई जा रही है।