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Muzaffarnagar News: बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन का टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में प्रदर्शन

Thu, 01 Oct 2026 11:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:51 PM IST
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BSNL Pensioners' Association holds protest at telephone exchange premises.
- बिना वाउचर मिलने वाले मासिक मेडिकल भत्ते को बंद करने का जताया विरोध
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संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। बीएसएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन ने पटेल नगर टेलीफोन एक्सचेंज परिसर में प्रदर्शन दिया। बिना वाउचर मिलने वाले मासिक मेडिकल भत्ते को बंद करने के आदेश का सभी ने विरोध जताया।

बीएसएनएल पेंशनर्स की एआईबीडीपीए एवं एसएनपी डब्ल्यूए एसोसिएशन्स ने बीएसएनएल / एमटीएनएल पेंशनर्स एसोसिएशन्स की समिति के आह्वान पर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीएसएनएल पेंशनर्स उपस्थित रहे। सभा की अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद इस्राइल ने की।
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इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि संचार निगम पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पश्चिम उत्तर प्रदेश के परिमंडलीय सचिव रामबीर सिंह रहे। उन्होंने मेडिकल भुगतान तथा पेंशन संशोधन पर नवीनतम जानकारी साझा की। गणेश दत्त शर्मा, आदित्य गर्ग, एसके त्यागी, जनार्दन शर्मा ने बीएसएनएल के तृतीय वेतन संशोधन पर अपने विचार व्यक्त किए। एआईबीडीपीए के जिला सचिव आर यू सिंह ने मांगों पर विस्तार से चर्चा की।
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इस अवसर पर एस के त्यागी, ओमकार शर्मा, यूसी वर्मा, देवेंद्र, जेपी गुप्ता, आरपी शर्मा, रामबली, राधे श्याम सैनी व अन्य मौजूद रहे।
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