Muzaffarnagar News: किशोरी के साथ दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मुजफ्फरनगर। मंसूरपुर क्षेत्र में किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी रहमान की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोप है कि नशीला पदार्थ पिलाने और जंगल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात अंजाम दी गई थी। मंसूरपुर थाने में 13 जून को सुबह छह बजे किशोरी संदिग्ध हालात में लापता हो गई थी। जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटी, तो परिवार वालों ने उसकी हर संभावित जगह पर तलाश शुरू की। पीड़ित परिवार ने 14 जून को आरोपी रहमान के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़िता की तलाश की। पीड़िता ने बयान में कहा था कि गांव की लड़की ने घर बुलाकर उसे कोल्ड ड्रिंक दी। बेहोशी की हालत में उसका आरोपियों ने अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बचाव पक्ष की ओर से आरोपी रहमान का जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। ब्यूरो

अदालत से