मुजफ्फरनगर: गंगनहर में मिला परिवार के इकलौते बेटे वंश का शव, परिजनों ने लगाया जाम, 6 गिरफ्तार; ये है मामला

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बेलड़ा मेले में मारपीट के बाद हमलावरों से जान बचाने के लिए बेलड़ा गंगनहर में कूदे परिवार के इकलौते बेटे वंश का शव 42 घंटे बाद मिल गया। गुस्साए परिजनों ने थाने के सामने मुआवजे की मांग करते हुए जाम लगा दिया। सीओ व नायब तहसीलदार के आश्वासन पर जाम खोला गया। उधर, पुलिस ने एक बाल अपचारी सहित छह आरोपियों को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

भोपा निवासी कुछ युवक सोमवार शाम को बेलड़ा मेले में गए थे। वहां उनका झगड़ा हो गया तो दूसरे पक्ष के युवकों से जान बचाने के लिए वंश व अन्य युवक मौके से भागे थे। साथी घर पहुंच गए थे लेकिन वंश नहीं पहुंचा था। उसका शव बुधवार शाम करीब पांच बजे भोपा गंगनहर में बहता मिल गया।

शव मिलने के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने थाने के सामने मुआवजे की मांग करते हुए जाम लगा दिया। सीओ भोपा लक्ष्मण सिंह वर्मा व नायब तहसीलदार बृजेश चौहान ने पहुंचकर आश्वासन दिया, तब लगभग एक घंटे बाद जाम खोला गया।



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बहन के लिए सरकारी नौकरी की मांग

तरुण धीमान, अनिल कश्यप, हरिराम कश्यप, सतीश कश्यप, कुलदीप कश्यप, सोनू कश्यप, राजकुमार आदि ने अधिकारियों को बताया गया कि वंश के परिवार में आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया है। पिता नीटू की 12 साल पहले मौत हो गई थी। वंश मजदूरी कर परिवार का सहयोग कर रहा था।

परिवार की हालत देखकर उसकी अविवाहित बहन वंशिका को सरकारी नौकरी दी जाए। माता मौसम देवी को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। आवास भी बनवाया जाए। उसके परिवार में माता मौसम देवी, बहन कोमल, प्रीति व वंशिका है। वंश परिवार का इकलौता बेटा था।



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