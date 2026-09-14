Muzaffarnagar News: चौकी में पुलिस के सामने ही मारपीट करने का आरोप

भोपा। मोरना गांव की एक महिला ने अपने ही गांव की दूसरी महिला पर पुलिस चौकी में पुलिस के सामने मारपीट और गला दबाने का आरोप लगाया है। पीड़िता निशा ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है।निशा का आरोप है कि गांव की एक महिला उससे पुरानी रंजिश रखती है। दो दिन पहले आरोपी महिला ने निशा पर छत से पत्थर फेंके थे, जिसमें वह बाल-बाल बची थी। इस मामले को लेकर रविवार को पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी पर बुलाया था। आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही आरोपी महिला ने निशा के साथ मारपीट की और उसका गला दबाया। जांच अधिकारी निरीक्षक आशुतोष कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है। उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है।