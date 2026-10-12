फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   A family has been portraying the magnificent character of Ravana for three generations.

Muzaffarnagar News: तीन पीढ़ी से रावण का शानदार किरदार निभा रहा है एक परिवार

Mon, 12 Oct 2026 01:56 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
A family has been portraying the magnificent character of Ravana for three generations.
अश्वनी कांत शर्मा भोपा - फोटो : Samvad
भोपा। भोपा निवासी एक परिवार तीन पीढ़ी से रामलीला में रावण का जबरदस्त किरदार निभाता चला आ रहा है। पहले बाबा, फिर पिता और अब बेटा रावण का बेहतरीन रोल अदा कर रहा है। भोपा कस्बे में रामलीला का मंचन पिछले 120 वर्षों से होता चला रहा है। वैसे तो रामलीला मंचन में समस्त ग्राम वासियों का सहयोग रहता है। अगर हम रावण के बेहतरीन अभिनय रोल की बात करें तो भोपा के पंडित वेद प्रकाश शर्मा लगभग 60 वर्ष पूर्व रावण का बेहतरीन रोल अदा करते थे। इसके बाद पंडित वेद प्रकाश शर्मा के बेटे अश्वनीकांत शर्मा ने यादगार रावण का रोल अदा किया। वर्तमान में अश्वनीकांत के बेटे चुन्नू शर्मा रावण का अभिनय करते हैं जिनके अभिनय को देखने के लिए रामलीला में भारी भीड़ उमड़ती है। इसी के साथ ही जहां स्वर्गीय अश्वनीकांत शर्मा रामलीला के कई वर्षों तक डायरेक्टर रहे अब वर्तमान में उनका बेटा चुन्नू शर्मा युवा रामलीला कमेटी के डायरेक्टर हैं। इसके साथ ही इसी परिवार में हरीश कांत शर्मा हनुमान जी का, मिंटू शर्मा बाली का रोल करते हैं। इसी परिवार की अनिल कांत शर्मा रामलीला कमेटी के संरक्षक है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed