Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:43 AM IST
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:43 AM IST
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कलश यात्रा
शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
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खेलों का समापन
शहर : एसडी इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
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श्रीमदभागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ में श्री शुकदेव आश्रम स्थित प्रत्यक्षानंद भागवत भवन में कथा सुबह 10 बजे से।
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श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
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संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे से।
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शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।
खेलों का समापन
शहर : एसडी इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।
श्रीमदभागवत कथा
मोरना : शुकतीर्थ में श्री शुकदेव आश्रम स्थित प्रत्यक्षानंद भागवत भवन में कथा सुबह 10 बजे से।
श्रीराम कथा
शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।
संकीर्तन
शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे से।