Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : गांधी कॉलोनी स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में नवरात्रि पूजन सुबह 08 बजे से।

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खेलों का समापन

शहर : एसडी इंटर कॉलेज में एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन सुबह 10 बजे से।

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श्रीमदभागवत कथा

मोरना : शुकतीर्थ में श्री शुकदेव आश्रम स्थित प्रत्यक्षानंद भागवत भवन में कथा सुबह 10 बजे से।

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श्रीराम कथा

शहर : श्रीराम कथा का आयोजन सत्संग भवन शामली रोड पर शाम 04 बजे से।

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संकीर्तन

शहर : नई मंडी स्थित कीर्तन भवन में संकीर्तन दोपहर 03 बजे से।

कलश यात्रा