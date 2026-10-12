Muzaffarnagar News: भाजपा ने शिक्षक-स्नातक चुनाव पर बनाई रणनीति

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मुजफ्फरनगर। भारतीय जनता पार्टी ने जिला कार्यालय पर शिक्षक एवं स्नातक विधान परिषद चुनाव की तैयारियों के लिए संगठनात्मक बैठक की। इसमें आगामी चुनावों की रणनीति और संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख किया। नागर ने कहा कि ये चुनाव पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मतदाताओं से निरंतर संपर्क बनाए रखने पर बल दिया। राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रत्येक मतदाता से संवाद स्थापित करने की बात कही। उन्होंने प्रभावी जनसंपर्क से चुनावी तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया। भाजपा जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय बनाने पर जोर दिया। इस मौके पर पूर्व विधायक अशोक कंसल, रामकुमार सहरावत, एमएलसी वंदना वर्मा, पूर्व विधायक उमेश मलिक, शरद शर्मा, संजय गर्ग, आशुतोष शर्मा, विपुल भटनागर, प्रवीण खेड़ा, दीपक मित्तल मौजूद रहे।