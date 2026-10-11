फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Muzaffarnagar News ›   Two youths, including a Canter driver, killed in a road accident.

Muzaffarnagar News: सड़क दुर्घटना में कैंटर चालक सहित दो युवकों की मौत

Sun, 11 Oct 2026 11:55 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 11:55 PM IST
विज्ञापन
Two youths, including a Canter driver, killed in a road accident.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। शहर में अलग-अलग सड़क दुर्घटनाओं में कैंटर चालक और एक बाइक सवार गंभीर घायल हो गए। दोनों घायलों का पुलिस ने जिला चिकित्सालय में उपचार कराया लेकिन दोनों की मौत हो गई।
मेरठ के गांव महलका निवासी 25 वर्षीय गौरव सैनी गाजियाबाद की गोस्वामी ट्रांसपोर्ट का कैंटर चलाता था। पिता तेजपाल ने बताया कि शनिवार को गौरव गाड़ी में बिजली की झालर लादकर गाजियाबाद से सहारनपुर की ओर जा रहा था।
विज्ञापन

रविवार देर रात जब कैंटर रोहाना टोल के समीप पहुंचा तो विपरीत दिशा से आए अज्ञात वाहन ने कैंटर में टक्कर मार दी। इससे गौरव गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की मदद से उसे जिला चिकित्सालय के आपातकालीन कक्ष लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

दूसरा हादसा शहर कोतवाली क्षेत्र के राना चौक पर हुआ। शनिवार देर रात अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से खतौली के गांव वाजिदपुर खुर्द निवासी 28 वर्षीय बाइक सवार गौरव गंभीर घायल हो गया। घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

उसके भाई संदीप ने बताया कि गौरव शहर में एक रिश्तेदार से मिलने के लिए रात में घर से बाइक पर चला था। एसपी सिटी अमृत जैन का कहना है कि दोनों दुर्घटनाओं के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अज्ञात वाहन चालकों के विरुद्ध जांच की जा रही है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed