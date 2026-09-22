Muzaffarnagar News: दुष्कर्म पीड़िता के परिवार से मिला वैश्य समाज का प्रतिनिधिमंडल, आर्थिक मदद दी

विज्ञापन

मुजफ्फरनगर। संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा का प्रतिनिधिमंडल छपार क्षेत्र निवासी दुष्कर्म पीड़िता किशोरी के परिवार से मिला। पीड़िता के साथ जन्माष्टमी की रात राधा बनकर मंदिर जाते समय घर में खींच कर दूसरे समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया था। प्रतिनिधि मंडल ने परिवार को 61 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी। मंगलवार को प्रतिनिधि मंडल पीड़िता किशोरी के घर पहुंचा। मामले की जानकारी लेकर मदद का भरोसा दिया। परिवार के लोगों ने नौकरी दिलाने की मांग की। वैश्य सभा के अध्यक्ष संजय मित्तल ने दो नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया। आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार के लिए मकान और 25 लाख रुपये की सहायता की मांग की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल ने बाद में जांच अधिकारी थाना प्रभारी मोहित कुमार से कार्रवाई की जानकारी ली। पूर्व विधायक अशोक कंसल, सुनील सिंघल, सुरेंद्र अग्रवाल, दिनेश बंसल, विश्वदीप बिट्टू, राहुल गोयल व अन्य मौजूद रहे। जांच अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई चल रही है। संवाद