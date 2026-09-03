Muzaffarnagar News: बसेड़ा में चमकेगा ज्ञान का पुंज, 44 करोड़ में होगा विद्यालय का निर्माण

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मुजफ्फरनगर। जिले के असेवित क्षेत्र में शिक्षा के विस्तार की दिशा में शासन ने बड़ा कदम उठाया गया है। संत रविदास मिशन योजना के अंतर्गत छपार क्षेत्र के गांव बसेड़ा में निर्माणाधीन जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के लिए प्रदेश सरकार ने 15.59 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। विद्यालय निर्माण के लिए शासन की ओर से 44.56 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।जिला समाज कल्याण अधिकारी कमलेश कुमार ने बताया कि शासन की ओर से यह वित्तीय स्वीकृति संत रविदास मिशन योजना के तहत असेवित जनपद एवं तहसील में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के निर्माण के लिए निर्धारित बजट से दी गई है। स्वीकृत धनराशि कार्यदायी संस्था यूपी सिडको को उपलब्ध कराई जाएगी।शासन ने धनराशि जारी करने के साथ कई शर्तें भी निर्धारित की हैं। स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल विद्यालय निर्माण के निर्धारित कार्य में ही किया जाएगा। किसी अन्य प्रयोजन के लिए धनराशि खर्च नहीं की जा सकेगी। बताया कि विद्यालय के निर्माण से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध होने का रास्ता भी मजबूत होगा।कक्षा छह से 12 तक दी जाएगी शिक्षा, छात्रावास की सुविधा जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि विद्यालय में कक्षा छह से 12 तक शिक्षा की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि छात्रों के लिए हॉस्टल, भोजन, नाश्ता और दैनिक उपयोग की सामग्री निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बताया कि विद्यालय का संचालन नवोदय विद्यालय के पैटर्न पर होगा। जबकि विद्यालय केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध रहेगा।