Muzaffarnagar News: दुकान का गल्ला तोड़कर 22 हजार रुपये चोरी

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खतौली। थाने के पीछे मोहल्ला मिटठूलाल में दुकान का गल्ला तोड़कर 22 हजार रुपये समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है। मोहल्ला मिटठूलाल निवासी काशिफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मोहल्ले में ही थाने के पीछे उसने इन्वर्टर की दुकान कर रखी है। वह बुधवार दोपहर करीब दो बजे अपनी दुकान का शटर नीचे कर घर पर खाना खाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद आकर देखा तो दुकान का गल्ला टूटा हुआ था। जिसमें 15 हजार रुपये तथा उसके पर्स में सात हजार रुपये रखे चोरी कर लिए गए। गल्ले में रखा एटीएम और उसका आधार कार्ड भी चोरी किया गया। सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि तहरीर मिली है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाद