Muzaffarnagar News: सुनील कुमार सिंह बनाए गए डीएम

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मुजफ्फरनगर। शासन ने डीएम उमेश मिश्रा का तबादला लखनऊ में विशेष सचिव नगर विकास के पद पर कर दिया है। नोएडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील कुमार सिंह को जिले का नया डीएम बनाया गया है। वह पहले जिले में एडीएम प्रशासन के पद पर रह चुके हैं। शुक्रवार देर रात तबादला सूची जारी की गई। ब्यूरो

सुनील कुमार सिंह बनाए गए डीएम