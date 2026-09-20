Moradabad News: फोरलेन रोड के काम के दौरान लाइन शिफ्ट कर रहा युवक झुलसा

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झुलसने वाले का नाम सरजीत है और वह गांव गुलरियामाफी का रहने वाला है। शनिवार की सुबह वह गांव फौलादपुर में कब्रिस्तान के पास सड़क निर्माण के लिए बिजली की लाइन शिफ्ट करने आगे बढ़ा तो किसी तरह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से छू गया। तेज करंट से बुरी तरह झुलसने पर उसे निजी एंबुलेंस से मुरादाबाद ले जाया गया। वहां निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।देहात बिजलीघर के जेई चंद्रिका यादव ने बताया कि झुलसा मजदूर विद्युत निगम का नहीं है। वह सड़क निर्माण कंपनी के ठेकेदार का मजदूर है। उधर, सड़क निर्माण कंपनी के इंजीनियर कृष्ण कुमार का कहना है कि आज वह साइट पर नहीं थे। इसलिए उन्हें घटना की जानकारी नहीं है। दूसरी ओर निजी मजदूर के हाथों बिजली निगम की लाइन शिफ्ट कराने की कोशिश और इस तरह के काम में सुरक्षा मानकों का ध्यान न रखने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।00