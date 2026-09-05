Moradabad News: रपटा पुल पर सेल्फी लेने व वीडियो बनाते समय गांगन नदी में गिरा युवक, नहीं लगा सुराग

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छजलैट के गांव मल्हपुर खैईया के अशोक कुमार कई साल से मुरादाबाद के कटघर थानातंर्गत बलदेवपुरी में परिवार के साथ रहते हैं। बेटा अर्पित (20) और पड़ोसी जुगनेश (19) अच्छे दोस्त थे। शुक्रवार को जुगनेश अपने अन्य दोस्त आदित्य, विशाल, रविंद्र, लक्की के साथ अर्पित के गांव मल्हपुर खैईया आया था। दोपहर में सभी गांव से कुछ दूरी पर गांगन नदी के रपटा पुल पर घूमने के लिए गए थे। यहां रपटा पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है। यहां पानी में सेल्फी लेने और वीडियो बनाने के दौरान पैर फिसलने से जुगनेश अचानक नदी के गहरे पानी में गिर गया। उसे बचाने की कोशिश में रविंद्र और विशाल भी डूबने से बाल-बाल बचे। चीख पुकार के बीच माैके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर एसडीएम कांठ स्निग्धा चतुर्वेदी, सीओ सुनीता दहिया, थानाध्यक्ष छजलैट रमेश सहरावत, भारी पुलिस फोर्स और राजस्व कर्मी मौके पर पहुंच गए। डूबे युवक के परिजन भी रोते बिखलते पहुंचे। देर शाम तक डूबे युवक की खोजबीन होती रही पर सुराग नहीं लग सका।मुरादाबाद मंडल अंतर्गत अमरोहा, रामपुर, संभल में शुक्रवार को नदियों का पानी धीरे-धीरे उतरने लगा है लेकिन ग्रामीण इलाकों में क्षेत्रवासियों की मुसीबतें कम नहीं हुईं हैं। जिलों में जलस्तर घटने के बाद अब ग्रामीणों को संक्रामक बीमारी और नुकसान की चिंता सताने लगी है। प्रशासन की ओर से बचाव के उपाय किए जा रहे हैं लेकिन नाकाफी साबित हो रहे हैं।