Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Youth dies under suspicious circumstances in an orchard 100 metres from his home

Moradabad News: घर से 100 मीटर दूर बाग में संदिग्ध हालात में युवक की मौत

Tue, 10 Nov 2026 01:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 01:19 AM IST
विज्ञापन
Youth dies under suspicious circumstances in an orchard 100 metres from his home
बिलारी। मिलक नगलिया जट गांव निवासी ओमप्रकाश का बेटा सुमित (18) रविवार देर शाम गांव के निकट बाग में संदिग्ध परिस्थितियों में बेहोशी की हालत में मिला। आनन-फानन परिजन उसे सीएचसी लेकर गए, लेकिन चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का सही कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं,
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, रविवार देर शाम ओमप्रकाश के परिजन अपने घर में दिवाली की पूजा की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त ओमप्रकाश का बेटा सुमित घर में नहीं था। परिजन उसे तलाशते हुए शाम लगभग आठ बजे घर से लगभग 100 मीटर दूर एक बाग में पहुंचे, जहां सुमित बेहोशी की हालत में मिला। उसके चाचा राजेंद्र ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे हल्का दरोगा और परिजन सुमित को उपचार के लिए सीएचसी बिलारी लेकर गए। जहां चिकित्सक ने जांच के बाद सुमित को मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने समित के शव का पंचनामा भरकर रात में ही पोस्टमार्टम को भेज दिया। थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुमित की मौत होने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और विसरा सुरक्षित रखा गया है। थाना प्रभारी के अनुसार, मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------------
सुमित की मौत होने पर गम में बदल गईं दिवाली की खुशियां
बिलारी। मिलक नगलिया गांव निवासी सुमित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने पर उसके परिजनों और रिश्तेदारों की दिवाली की खुशियां गम में बदल गईं। सुमित के परिवार में पिता ओमप्रकाश और माता राजेश्वरी के अलावा दो बड़े भाई चंद्रकेश और हितेश तथा दो छोटी बहनें रिंकी और पिंकी हैं। सुमित अंबाला में गांव के ही एक ठेकेदार के साथ मजदूरी करता था। कई दिन पहले ही दिवाली का त्योहार मनाने अपने घर आया था। रविवार दोपहर बाद सुमित ने बिलारी नगर में शॉपिंग कर नए कपड़े भी खरीदे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed