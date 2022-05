{"_id":"6293c193e815fa7c9d15be22","slug":"youth-attacked-with-knife-in-moradabad-police-engaged-in-investigation","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Moradabad Crime: घर में चल रही थी जिसकी शादी की बात, बाहर उसी युवक पर कर दिए चाकू से वार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, मुरादाबाद Published by: विजय पुंडीर Updated Mon, 30 May 2022 12:30 AM IST