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Moradabad News: घर से निकलने के महज एक घंटे बाद रेलवे ट्रैक से मिला युवक का शव

Sat, 29 Aug 2026 02:19 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 02:19 AM IST
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Young man's body found on railway tracks just an hour after leaving home.
कुंदरकी। घर से बाहर निकलने के महज एक घंटे बाद ही एक युवक का लहूलुहान शव से रेलवे ट्रैक से मिला। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद ट्रेन हादसे में युवक की मौत होने की आशंका जताई है।
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कुंदरकी नगर के मोहल्ला तकिया निवासी तसलीम (32) शुक्रवार की दोपहर करीब बारह बजे अपने घर से बाहर निकला था। लगभग एक बजे कुंदरकी-बिलारी के बीच इमरतपुर सिरसी गांव के पास रेलवे ट्रैक पर उसका शव मिला। मौके पर पहुंचे कार्यवाहक एसओ जुगेंद्र तेवतिया ने बताया कि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। इसके बाद पंचनामा भरकर पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया।
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चार वर्ष पहले हुई थी शादी, पटियाला में फेरी का करता था काम
परिजनों के अनुसार तसलीम अपने सात भाइयों में सबसे बड़ा था। वह पंजाब के पटियाला में फेरी का काम करता था। चार वर्ष पहले उसकी शादी पश्चिम बंगाल निवासी युवती से हुई थी। उसके चार वर्ष का एक बेटा भी है। घटना के समय उसकी पत्नी अपने मायके बताई गई है। उसको घटना की सूचना दे दी गई है। परिजन ने किसी भी तरह के मनमुटाव से इन्कार किया है। तसलीम को कम सुनाई देती थी, जिसकी वजह से रेल हादसा होने की आशंका जताई जा रही है।
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