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Moradabad News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक और महिला की मौत

Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2026 02:39 AM IST
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Young man and woman killed after being hit by a train.
भगतपुर। थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से महिला और युवक की जान चली गई। इनमें एक युवक की पहचान हो गई है, जबकि मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है।
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पहली घटना शनिवार सुबह करीब नौ बजे रोशनपुर रेलवे स्टेशन मास्टर की सूचना पर सामने आई। अलीगंज रेलवे स्टेशन और पदियानंगला रेलवे हाल्ट के बीच एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया था। उसका शव पदियानंगला रेलवे क्रॉसिंग के पास ट्रैक के किनारे मिला। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान 35 वर्षीय धर्म सिंह के रूप में हुई। वह भगतपुर के विलावाला गांव निवासी था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि धर्म सिंह मजदूरी करता था। मनमुटाव के कारण उसकी पत्नी चार बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। वह आठ भाई-बहनों में छठे नंबर का था। दूसरी घटना जालपुर रेलवे हाल्ट के पास शनिवार सुबह करीब सात बजे हुई, जहां करीब 50 वर्षीय महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने पहचान के कई प्रयास किए, लेकिन शिनाख्त नहीं हो सकी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह ने बताया कि मृतका की पहचान कराने का प्रयास किया जा रहा है।
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