Moradabad News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म, पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पीड़िता के बेटे ने सिविल लाइंस थाने में तहरीर देकर बताया कि 21 जुलाई 2026 को दोपहर करीब 12 बजे सिविल लाइंस के भोगपुर मिठौनी गली नंबर तीन चंद्र नगर लोकोशेड निवासी राजेश सैनी उसके घर घुस गया और धमकाकर उसकी मां के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने किसी से शिकायत करने पर उसके बेटे की हत्या करने की धमकी भी दी। इससे महिला मानसिक रूप से परेशान हो गई।दुष्कर्म की घटना और बेटे की हत्या की धमकी मिलने से परेशान महिला ने जहर खा लिया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। परिजन अस्पताल ले गए और उपचार कराया। तबीयत में सुधार होने पर परिजनों ने पूछा तो महिला ने घटना के बारे में बताया। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि आरोपी राकेश सैनी के खिलाफ दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी देना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।