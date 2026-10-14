यूपी: भाजपा के गढ़ में उठ रहे नाराजगी के स्वर, पार्टी करा रही चौथा सर्वे, यूजीसी का मुद्दा सर्वे में आया सामने
भाजपा के गढ़ में नाराजगी के स्वर उठ रहे हैं। लाइनपार इलाके में सड़कें टूटी हैं। सीएम ग्रिड के काम में देरी को लेकर लोगों में नाराजगी है। प्रत्याशियों के चयन के लिए भाजपा चौथा सर्वे करा रही है। यूजीसी का मुद्दा भी सर्वे में सामने आया है।
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यूपी में प्रत्याशियों के चयन के लिए कराए जा रहे सर्वे में भाजपा के गढ़ में नाराजगी के स्वर उठ रहे हैं। सर्वे में लाइनपार इलाके में टूटी सड़कें, नाली, सीएम ग्रिड के काम में देरी को लेकर लोगों की नाराजगी सामने आई है। इसके अलावा यूजीसी के मुद्दे को लेकर भी लोगों में रोष है। जिसे लेकर पार्टी के भीतर मंथन शुरू हो गया है।
यूपी के मुरादाबाद में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के चयन के लिए भाजपा सर्वे करा रही है। अभी तक अलग-अलग एजेंसियां तीन सर्वे कर चुकी हैं। इस समय चौथा सर्वे चल रहा है। नगर और देहात विधानसभा क्षेत्र में 15-15 टीमें सर्वे में लगी हैं। हर टीम में करीब चार सदस्य हैं।
ये टीमें अलग-अलग मोहल्लों में जाकर हर वर्ग और बिरादरी के लोगों से संपर्क कर रही है। लोगों से दावेदारों के बारे में फीडबैक ले रही है। सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से सर्वे टीम लाइनपार में घूम रही है। यहां टीम ने प्रकाश नगर, प्रेमनगर, ज्ञानी वाली बस्ती, चिड़िया टोला, चाऊ की बस्ती में जाकर टिकट के दावेदारों के बारे में फीडबैक लिया।
पिछले दो बार के विधानसभा चुनाव परिणाम बताते हैं कि लाइनपार के इलाके से ही भाजपा का बेड़ा पार हुआ है। नगर सीट पर पुराने शहर में लंबे अंतर से पिछड़ने के बाद भाजपा को लाइनपार से ही जीत मिली थी।
पिछले तीन विधानसभा चुनाव में मुरादाबाद नगर सीट पर भाजपा की स्थिति
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वर्ष
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भाजपा को मिले वोट
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सपा को मिले वोट
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जीत का अंतर
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2022
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1,48,384 (46.12%)
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1,47,602 (45.88%)
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782
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2017
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1,23,467 (44.60%)
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1,20,274 (43.45%)
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3,193
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2012
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68,103 (32.52%)
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88,341 (42.18%)
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20,238
नोट: 2012 में सपा को भाजपा से अधिक वोट मिले थे और जीत का अंतर 20,238 वोट था।