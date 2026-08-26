Moradabad News: संभल जिले को जोड़ने वाली सड़क पर जलभराव, ग्रामीण परेशान

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भाकियू टिकैत के मुरादाबाद मंडल सचिव आशु बालियान ने बताया कि लोनिवि के अधिकारियों को कई बार शिकायत भेजने के बाद भी टूटी सड़क ठीक नहीं कराई गई है। नारायनपुर गांव की आबादी से होकर संभल के मोहम्मदपुर टांडा गांव को जाने वाली सड़क पर भी काफी समय से कहीं कीचड़ तो कहीं जलभराव है। भारतीय किसान यूनियन असली के जिला उपाध्यक्ष चौधरी संजय सिंह ने बताया कि लोनिवि के अधिकारियों को जलभराव दूर कराना चाहिए। इस संबंध में ब्लॉक के एडीओ पंचायत शकील अहमद ने बताया कि संबंधित ग्राम पंचायत सचिव को मौके पर भेजकर जांच कराई जाएगी। इसके बाद में सड़क ठीक कराने के लिए लोकनिर्माण विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा जाएगा। संवाद

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बिलारी। मुरादाबाद जिले के सुजानपुर और नारायनपुर से संभल जिले के ग्रामों को जाने वाली सड़क पर जलभराव से ग्रामीण परेशान हैं। सुजानपुर गांव से रम्पुरा धतरारा होते हुए संभल के मुबारकपुर गांव को जाने वाली सड़क पर सुजानपुर गांव के मोड़ पर जलभराव होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है।