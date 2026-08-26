फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Waterlogging on the Kundarki-Haryana connecting road.

Moradabad News: कुंदरकी-हरियाणा संपर्क मार्ग पर जलभराव

Wed, 26 Aug 2026 02:22 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:22 AM IST
विज्ञापन
Waterlogging on the Kundarki-Haryana connecting road.
कुंदरकी। कुंदरकी-हरियाणा संपर्क मार्ग की हालत खराब है। बरसात में निकासी न होने से सड़क पर जलभराव और कीचड़ पसर गई है। इससे गड्ढे बन गए हैं, इससे बारह गांवों के लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है।
विज्ञापन

इन गड्ढों में बाइक सवार गिरकर चोटिल हो रहे हैं। किसानों को अपने खेतों पर जाने के लिए गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। यह संपर्क मार्ग हरियाणा, कादलपुर मस्ती, भैसोड़, खजरा, रायबनगला, चित्तूपुर, शेखूपुर खास, सराय पंजू, संदलपुर, हाथीपुर चंदू और सूरजपुर कल्यान जैसे बारह गांवों को कुंदरकी नगर से जोड़ता है। इन गांवों के लोगों को जलभराव, कीचड़ और गड्ढों के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा निवासी शरीफ हुसैन और सूरज सिंह ने सड़क निर्माण की मांग की है। चित्तूपुर निवासी शारिक खान और रायबनगला निवासी सोमवाल सिंह ने जलनिकासी की उचित व्यवस्था और शीघ्र निर्माण की बात कही है।
विज्ञापन

किसान संजय सैनी, इंतेजार हुसैन और मोनू सैनी ने भी सड़क निर्माण की मांग उठाई है। नगर पंचायत के सभासद नाजिम उस्मानी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग से भी सड़क निर्माण की मांग की गई थी। हालांकि, इस मांग पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। इसी कारण सड़क में गहरे गड्ढे और जलभराव की समस्या बनी हुई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed