Moradabad News: जयंतीपुर में जलभराव बना स्थायी समस्या, तीन साल से लोग परेशान

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गंदे पानी और कीचड़ से होकर गुजरना यहां के लोगों की मजबूरी बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। गली में फिसलकर बच्चे गिर जाते हैं और कपड़े गंदे होने के कारण कई बार उन्हें स्कूल से वापस लौटना पड़ता है। नालियों का गंदा पानी घरों के सामने जमा रहने से लोगों को बीमारी फैलने का डर भी सता रहा है। कई बार पानी घरों के भीतर तक पहुंच चुका है। एक परिवार ने इस समस्या के कारण अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह रह रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह नियमित रूप से हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का भुगतान करते हैं। इसके बावजूद सड़क और जलनिकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने पार्षद से कई बार शिकायत की लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अपर नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह का कहना है कि निर्माण विभाग मौके की स्थिति देखेगा और कार्य करेगा।लोगों के कोट्सहमारे घरों के आगे नालियों का गंदा पानी भरा रहता है। इससे हर समय बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ।- फैजानहमारी गली कई वर्षों से उखड़ी पड़ी है। सड़क की हालत खराब है और कोई इसे सही कराने नहीं आता। बारिश में परेशानी और बढ़ जाती है।- वली मोहम्मदकई वर्षों से गली में पानी भरा रहता है। बच्चों और बड़ों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ।- अताउल्लाहगली का पानी निकालने के लिए निजी खर्चे से पंप वाली मोटर लगाई गई है। उसी के सहारे किसी तरह पानी निकाल रहे हैं। स्थायी व्यवस्था नगर निगम को करनी चाहिए।- मुख्तयारगली में पानी और कीचड़ के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। बच्चों और बुजुर्गों को निकलने में सबसे ज्यादा परेशानी होती है।- तसलीमघर में नाली का पानी भरने की वजह से घर छोड़कर दूसरी जगह किराये पर रहना पड़ रहा है। सड़क और पानी की समस्या ठीक होगी तभी घर वापस आ पाएंगे।- मुन्नी