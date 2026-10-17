यूपी: अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर हमला, डिप्टी सीएम बोले-चुनाव हारने के बाद ही सवाल उठाते हैं
अमर उजाला नेटवर्क, मुरादाबाद Published by: Sharukh Khan Updated Sat, 17 Oct 2026 03:10 PM IST
सार
मुरादाबाद जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का जायजा लिया और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इस दौरान बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
विज्ञापन
विस्तार
मुरादाबाद में डिप्ली सीएम बृजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सकों की यह जिम्मेदारी है कि मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं लगातार जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं। वह मरीजों से बातचीत करके स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं।
विज्ञापन
उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सकों की यह जिम्मेदारी है कि मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं लगातार जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं। वह मरीजों से बातचीत करके स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं।
विज्ञापन
Trending Videos
मीडिया से बातचीत और राजनीतिक प्रतिक्रिया
निरीक्षण के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एसएसआर को लेकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के सवालों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद ही निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
निरीक्षण के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने एसएसआर को लेकर अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के सवालों पर प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने विपक्ष पर चुनाव हारने के बाद ही निर्वाचन प्रक्रिया पर सवाल उठाने का आरोप लगाया।
विज्ञापन
उन्होंने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकारों, कानून-व्यवस्था और कथित माफियाराज पर भी अपनी बात रखी। दिल्ली में हो रहे प्रदर्शनों और देश की आर्थिक प्रगति को लेकर भी उन्होंने टिप्पणी की।