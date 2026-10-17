यूपी: अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन पर हमला, डिप्टी सीएम बोले-चुनाव हारने के बाद ही सवाल उठाते हैं

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उन्होंने बताया कि अस्पताल में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चिकित्सकों की यह जिम्मेदारी है कि मरीजों के उपचार में किसी तरह की लापरवाही न हो। मंत्री ने यह भी कहा कि वह स्वयं लगातार जमीनी स्तर पर निरीक्षण कर रहे हैं। वह मरीजों से बातचीत करके स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति जानने का प्रयास कर रहे हैं।

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मुरादाबाद में डिप्ली सीएम बृजेश पाठक ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक मरीज को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।