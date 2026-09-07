यूपी विधानसभा चुनाव: भाजपा बदलेगी अपने प्रत्याशियों को... दिखेगी प्रदेश और क्षेत्र के परिवर्तन की छाप

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इन दिनों भाजपा में लगातार बदलाव चल रहा है। पहले 16 मार्च को मुरादाबाद महानगर कार्यकारिणी का गठन हुआ। जबकि दो अप्रैल को जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। दोनों कमेटियों में बदलाव के साथ जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की गई। विज्ञापन

इन दिनों भाजपा में लगातार बदलाव चल रहा है। पहले 16 मार्च को मुरादाबाद महानगर कार्यकारिणी का गठन हुआ। जबकि दो अप्रैल को जिला कार्यकारिणी घोषित की गई। दोनों कमेटियों में बदलाव के साथ जातिगत संतुलन बनाने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा संगठन को मथने में लगी है। प्रदेश और क्षेत्रीय कार्यकारिणी में फेरबदल के बाद अब जिलों के प्रभारियों के बदलने की बारी है। अगले चरण में जिले के प्रभारी बदले जा सकते हैं। इस बदलाव की इन बयारों ने टिकट के दावेदारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

वहीं पदाधिकारियों के चयन को लेकर बड़े नेताओं में खींचतान भी देखने को मिली। इसके बाद 25 जून को प्रदेश कार्यकारिणी को बदलकर नए सिरे से मथ दिया गया।





तीन दिन पहले ही क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें मुरादाबाद और संभल को जगह नहीं मिली। भाजपा में चल रही बदलाव की हवा के बीच अब जिले के प्रभारियों का नंबर है।





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पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश और क्षेत्र की पुरानी कार्यकारिणी के प्रभाव में बनाए गए जिला प्रभारी बदले जा सकते हैं। पार्टी के भीतर इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है।

मंडल में वर्तमान में कौन कहां का है प्रभारी जिला प्रभारी का नाम पद / विवरण मुरादाबाद महानगर मोहनलाल सैनी अध्यक्ष, रामपुर जिला सहकारी बैंक मुरादाबाद जिला राजेश यादव उपाध्यक्ष, भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी बिजनौर हरिओम शर्मा पूर्व महामंत्री, क्षेत्रीय कार्यकारिणी संभल हेमंत राजपूत महामंत्री, ब्रज क्षेत्र अमरोहा राजीव सिसोदिया पूर्व जिलाध्यक्ष, बिजनौर रामपुर राजा वर्मा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा

प्रदेश और क्षेत्रीय कार्यकारिणी का गठन हो गया है। बदलाव चल रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए नए सिरे से संगठन का गठन किया जा रहा है। ऐसे में प्रभारी भी बदले जा सकते हैं। - आकाश पाल, भाजपा जिलाध्यक्ष



