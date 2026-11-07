Moradabad News: गोकशी के दो दोषियों को 7-7 साल की सजा

विज्ञापन

मैनाठेर थाने में तैनात रहे एसआई संदीप ने 12 नवंबर 2021 को मैनाठेर थाने में रसूलपुर हमीर निवासी इस्राइल और इकराम के खिलाफ गोकशी और पशु अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपियों ने मांस और पशु काटने के औजार बरामद हुए हैं। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-03 सुरेंद्र कुमार की अदालत में चली। शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मुलजिम इस्राइल और इकराम को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों को सात-सात साल की कैद और प्रत्येक पर 3.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।