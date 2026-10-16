Moradabad News: विधायक के घर में तीन युवकों की पिटाई... आठ दिन बाद नहीं हुई कार्रवाई

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डिलारी शांति कुंज निवासी ओमवती ने ठाकुरद्वारा थाने में नौ अक्तूबर को दी तहरीर में बताया था कि सात अक्तूबर को उसके बेटे रामू कश्यप को विधायक सुशांत सिंह के सहायक अर्जुन कुमार अपने साथ ले गया था। इसके बाद विधायक के रतूपुरा स्थित आवास में रामू और उसके मोहल्ले के ही अतुल और लवीश के साथ मारपीट की गई थी। ओमवती का आरोप है कि उसके बेटे के जख्मों पर नमक लगाया और बिजली का करंट भी लगाया गया था। दिल्ली के मैक्स में भर्ती रामू का उपचार चल रहा है। इस घटना को आठ दिन बीत गए हैं लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। ओमवती का कहना है कि उसने नौ अक्तूबर को इस मामले में ठाकुरद्वारा में तहरीर दे दी थी। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह का कहना है कि पुलिस परिवार के संपर्क में है। परिवार का कहना है कि वह अस्पताल से आने के बाद इस मामले में कार्रवाई कराएंगे।रामू के घर पर पुलिस का पहरामुरादाबाद। रामू का दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है पुलिस ने पहले ही रामू की मां की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की है लेकिन उसके घर पर पहरा कड़ा कर रखा है। आने जाने वालों लोगों पर पूरी नजर रखी जा रही है।