Moradabad News: कार को ही बना डाला था बार...कहीं सड़क पर तो कहीं ठेलों पर छलक रहे जाम

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मझोला, पाकबड़ा, सिविल लाइंस, कटघर, गलशहीद क्षेत्र में शराब की दुकानों के आसपास रात होते ही लोगों का जमावड़ा नजर आया। कई लोग अपनी कारें सड़क किनारे खड़ी कर उनके भीतर ही शराब पीते नजर आए। बुद्धि विहार कॉलोनी से सोनकपुर ओवरब्रिज की ओर वाले वाली सड़क पर ही कुछ ही दूरी के अंतराल में शराब की तीन दुकानें हैं। इनमें दो कंपोजिट और एक देसी शराब की दुकानों है। तीनों दुकानों के बाहर सड़क किनारे ठेले, दुकानों के इर्द-गिर्द भीड़ मिली। बुद्धि विहार में सर्किट हाउस के पीछे मैदान में भी रात के अंधेरे में महफिलें सजती नजर आई। पीलीकोठी चौराहे, पीएसी तिराहे, बंगला चौराहे, लाइन पार मंडी समिति गेट के पास, प्रकाश नगर चौराहे पर भी लोग शराब पीते नजर आए।हत्या के बाद भी नहीं बदले हालातमुरादाबाद। मझोला क्षेत्र में दो दिन पहले ही महफिल ढाबे पर चाय पी रहे युवक अब्दुल्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ढाबे पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। इस वारदात ने रात में सार्वजनिक स्थानों पर जुटने वाली भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए थे। उम्मीद थी कि इस घटना के बाद पुलिस रात में गश्त बढ़ाएगी और संदिग्ध जमावड़ों पर सख्ती करेगी लेकिन मंगलवार रात की तस्वीरें बताती हैं कि जमीनी स्तर पर हालात में कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा हैगश्त के दावे, लेकिन सड़कों पर बेखौफ महफिलेंमुरादाबाद। पुलिस की जिम्मेदारी केवल अपराध होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करना और आरोपियों की तलाश करना नहीं है। अपराध की आशंका वाले स्थानों पर निगरानी रखना और असामाजिक गतिविधियों को रोकना भी उसकी जिम्मेदारी है लेकिन पुलिस घटना होने के बाद ही जागती और दौड़ भाग करती है।अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं। शराब की दुकानों के आस पास और सार्वजनिक पर शराब पीने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इन लोगों पर कार्रवाई करने में पुलिस कर्मी लापरवाही बरतेंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।कुमार रण विजय सिंह, एसपी सिटी